Стали известны составы Англии и Ирана на матч ЧМ-2022

В матче первого тура группы B на чемпионате мира по футболу в Катаре сыграют команды Англии и Ирана.

Матч первого тура группы B на ЧМ-2022 между сборными Англии и Ирана состоится 21 ноября. Начало — в 16:00 мск.

На поле с первых минут в составе Англии появятся: Пикфорд, Беллингем, Кейн, Магуайр, Маунт, Райс, Сака, Стерлинг, Стоунз, Триппьер, Шоу.

В составе Ирана на поле выйдут: Бейранванд, Джаханбахш, Карими, Мохаммади, Мохаррами, Нуроллахи, Пуралиганджи, Тареми, Хаджсафи, Хоссейни, Чешми.

Ранее сообщалось, что Эквадор обыграл Катар в матче открытия ЧМ-2022.