Эквадор обыграл Катар в матче открытия ЧМ-2022

Сборная Катара потерпела поражение от команды Эквадора в стартовом матче чемпионата мира по футболу 2022 года.

Встреча первого тура группы А на стадионе «Эль-Байт» в Эль-Хауре завершилась со счётом 2:0 в пользу команды Густаво Альфаро.

Дубль оформил Эннер Валенсия (16-я, пенальти; 31-я).

Главный судья матча Даниэле Орсато из Италии в самом начале матча после просмотра VAR отменил гол Валенсии (5-я).

В другом матче группы сборная Нидерландов 21 ноября встретится с командой Сенегала.

ЧМ-2022 стартовал 20 ноября в Катаре. Турнир завершится 18 декабря.

Ранее сообщалось, что впервые в истории первый гол на чемпионате мира был забит с пенальти.