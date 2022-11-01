Англия забила три безответных мяча Ирану в первом тайме матча ЧМ-2022

Сборная Англии встречается с командой Ирана в матче чемпионата мира — 2022 в Катаре.

Подопечные Гарета Саутгейта после первого тайма обыгрывают сборную Ирана со счётом 3:0. Отличились Джуд Беллингем (35-я минута), Букайо Сака (43-я) и Рахим Стерлинг (45 + 1).

Игра проходит на стадионе «Халифа» в Дохе. Главный судья встречи — Рафаэл Клаус из Бразилии.

Напомним, что мундиаль в Катаре продлится с 20 ноября по 6 декабря. Полуфиналы пройдут 13 и 14 декабря, финал — 18 декабря.

Ранее сообщалось, что футболисты сборной Англии встали на колено перед матчем с Ираном.