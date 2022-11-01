Футболисты сборной Ирана в знак протеста не спели гимн страны перед матчем ЧМ-2022

Сборная Ирана проводит матч первого тура группового этапа чемпионата мира по футболу — 2022 с национальной командой Англии.

Игроки сборной Ирана в знак протеста не стали петь гимн своей страны перед матчем ЧМ-2022 с Англией, а болельщики, находящиеся на трибунах, освистали его.

Напомним, что уже два месяца в Иране проходят акции протеста. Массовые беспорядки против государственного строя начались после смерти Махсы Амини.

Игра проходит на стадионе «Халифа» в Дохе. Главный судья встречи — Рафаэл Клаус из Бразилии.

Напомним, что групповой этап мундиаля в Катаре продлится с 20 ноября по 6 декабря. Полуфиналы пройдут 13 и 14 декабря, финал — 18 декабря.

Ранее сообщалось, что футболисты сборной Англии встали на колено перед матчем с Ираном.