Аль-Давсари забил второй мяч в матче с Аргентиной на ЧМ-2022

Нападающий сборной Саудовской Аравии Салем Аль-Давсари забил второй гол своей команды в матче с Аргентиной на чемпионате мира в Катаре.

Игрок отличился на 53-й минуте встречи. Счёт — 2:1.

Первый гол в матче забил Лионель Месси, отличившись с пенальти на десятой минуте.

Напомним, что в первом тайме судья отменил три гола аргентинской команды, два из которых забил Лионель.

Ранее сообщалось, что Аль Шехри сравнял счёт в матче Аргентина — Саудовская Аравия.