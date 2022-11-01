Аль-Давсари забил второй мяч в матче с Аргентиной на ЧМ-2022
Нападающий сборной Саудовской Аравии Салем Аль-Давсари забил второй гол своей команды в матче с Аргентиной на чемпионате мира в Катаре.
Игрок отличился на 53-й минуте встречи. Счёт — 2:1.
Первый гол в матче забил Лионель Месси, отличившись с пенальти на десятой минуте.
Напомним, что в первом тайме судья отменил три гола аргентинской команды, два из которых забил Лионель.
Ранее сообщалось, что Аль Шехри сравнял счёт в матче Аргентина — Саудовская Аравия.