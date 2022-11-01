Аль Шехри сравнял счёт в матче Аргентина — Саудовская Аравия
Нападающий сборной Саудовской Аравии Салех Аль Шехри забил первый гол своей команды в матче с Аргентиной на чемпионате мира в Катаре.
Игрок отличился на 48-й минуте встречи. Счёт в матче — 1:1.
Первый гол забил Лионель Месси, отличившись с пенальти на десятой минуте.
Напомним, что в первом тайме судья отменил три гола аргентинской команды, два из которых забил Лионель.
Ранее сообщалось, что в Саудовской Аравии сократили рабочий день из-за матча с Аргентиной на ЧМ-2022.