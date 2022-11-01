В Саудовской Аравии сократили рабочий день из-за матча с Аргентиной на ЧМ-2022

Власти Саудовской Аравии разрешили учреждениям сократить рабочий день в связи с матчем национальной команды с Аргентиной на чемпионате мира в Катаре.

Рабочий день в стране закончился за час до начала матча. Стартовый свисток встречи прозвучал в 13:00 мск.

Счёт после первого тайма — 1:0.

Единственный гол в первой половине игры забил Лионель Месси, отличившись с пенальти на десятой минуте.

После этого судья встречи отменил три гола аргентинской команды, два из которых забил Лионель.

Ранее Игорь Федотов прокомментировал назначение пенальти в матче ЧМ Аргентина — Саудовская Аравия.