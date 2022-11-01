Федотов прокомментировал назначение пенальти в матче ЧМ Аргентина — Саудовская Аравия

Российский арбитр Игорь Федотов прокомментировал назначение пенальти в ворота сборной Саудовской Аравии в матче с командой Аргентины на чемпионате мира 2022 года в Катаре.

«Игрок Аргентины двигался к мячу, а соперник задержал его руками. Это чётко видно. Если бы они оба держали друг друга — стоило бы продолжить игру», — цитирует Федотова «Чемпионат».

Напомним, что Лионель Месси на десятой минуте игры реализовал пенальти. Счёт после первого тайма — 1:0 в пользу аргентинской команды.

В первой половине игры судья отменил три гола футболистов Аргентины из-за офсайда.

Ранее Месси стал первым аргентинским футболистом в истории, забивавшим на четырёх ЧМ.