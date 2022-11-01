Драмы на последних минутах: как Нидерланды вырвали победу у Сенегала, а Уэльс ушёл от поражения в матче с США на ЧМ-2022

Нидерланды и Уэльс сумели додавить соперников в концовках стартовых матчей группового этапа на чемпионате мира в Катаре. Подопечные Луи ван Гала выиграли благодаря точным ударам Коди Гакпо и Дави Классена. А валлийцы ушли от поражения в противостоянии с США после гола Гарета Бэйла с пенальти на 83-й минуте. При этом в составе американцев точный удар в первом тайме нанёс Тимоти Веа — сын обладателя «Золотого мяча» 1995-го Джорджа Веа.

Грамотные замены ван Гала и редкий гол Гакпо

Помимо Англии в понедельник вступить в бой предстояло другой европейской сборной из числа фаворитов — Нидерландам. Причём для них матч в Дохе стал особенным, ведь они не играли на чемпионатах мира с 2014-го, поскольку на предыдущий, в России, не отобрались.

И в первой встрече в рамках турнира за 8,5 лет их ждал весьма непростой соперник — действующий чемпион Африки Сенегал. Предполагалось, что подопечные Алиу Сиссе сумеют потрепать нервы фаворитам, однако серьёзной проблемой для них стала травма главной звезды Садио Мане. В основе его вынужденно заменил нападающий «Вильярреала» Булайе Диа.

Впрочем, и «оранжевые» не обошлись без потерь. Их лучший бомбардир Мемфис Депай также не успел восстановиться от повреждения к первому туру группового этапа, хотя попал в заявку. То же касалось хавбека «Аталанты» Мартена Де Рона. В отсутствие Депая опытный Луи ван Гал сделал ставку в атаке на дуэт Винсента Янссена и Стивена Бергвейна.

Первый тайм напоминал шахматную партию, в которой то одна, то другая сторона пыталась завладеть инициативой. Но небольшое преимущество всё же имели африканцы. Понимая, что пробиться через насыщенную центральную зону будет непросто, они искали свободу на флангах. Поначалу сенегальцы устраивали перегруз на правом краю, расшатывая оборонительные ряды соперника, но затем переместились налево, где быстрый техничный Исмаила Сарр доставлял серьёзные проблемы Маттейсу де Лигту.

Однако фланговые проходы зачастую завершались ничем. Диа не то чтобы близко не напоминал Мане, но вовсе был незаметен. Вирджил ван Дейк позволил ему встретиться с мячом считанное количество раз. Неудивительно, что коллектив Сиссе почти все удары нанёс с дальней дистанции, и они не несли в себе никакой опасности.

То же можно сказать о нидерландцах. Они хорошо смотрелись в быстрых встречных атаках, когда получали свободное пространство, но это происходило нечасто. Например, в дебюте Бергвейн чудом не замкнул прострел партнёра. В другом эпизоде Френки де Йонг вместо удара попытался убрать на замахах как можно большее количество оппонентов и потерял мяч.

К слову Бергвейн и Янссен, как и Диа, оказались практически незаметны. «Оранжевым» оставалось рассчитывать лишь на стандарты, на розыгрыш которых приходили многочисленные высокие футболисты. После подачи одного из корнеров ван Дейк даже едва не открыл счёт, но пробил немного неточно.

Во втором тайме инициативой окончательно завладели европейцы. Они большую часть времени контролировали мяч на чужой половине. Помогла им усталость Шейку Куйяте и Нампали Менди. Те уже не так уверенно смотрелись в опорной зоне и чаще проигрывали борьбу. Куда реже сенегальцы организовывали и свои атаки, хотя дебютировавший в сборной в 28 лет Андрис Нопперт совершил несколько сейвов и в целом действовал надёжно.

В довершение всех бед чемпионы Африки понесли пару серьёзных потерь. Сначала из-за травмы пришлось убирать с поля основного левого защитника Абду Диалло, а затем опытнейшего Куйяте. Особенно ощутимым стало отсутствие второго, ведь ветеран цементировал центр поля и являлся связующим звеном между тренерским штабом и футболистами.

Ван Гал в ответ увеличил давление на проблемные зоны. В том числе появился Депай. А затем Дави Классен и Тён Копмейнерс заменили Стивена Бергёйса и Бергвейна. И данные рокировки в концовке принесли свои плоды. Главным же героем неожиданно стал молодой Коди Гакпо. После идеальной подачи де Йонга он отклеился от защитников и переиграл опрометчиво выскочившего с линии Эдуарда Менди. Причём высокий Гакпо всего во второй раз в карьере отличился ударом головой.

На то, чтобы отыграться у потрясённых сенегальцев оставалось достаточно времени, ведь судья добавил ко второму тайму восемь минут. Но они не сумели организовать даже подобие финального штума. А Нидерланды на 99-й поставили точку. На этот раз гол организовали свежие исполнители. Депай дотащил мяч до чужой штрафной и пробил. Менди неудачно отразил выстрел перед собой, и первым на добивании оказался Классен — 2:0.

Помимо авторов голов в составе победителей необходимо выделить ван Дейка, признанного лучшим игроком матча. Он совершил два перехвата, три выноса, заблокировал один удар и выиграл четыре верховых единоборства.

Удачный дебют Веа и невероятное спасение от Бэйла

Если Нидерланды не играли на чемпионатах мира с 2014-го, то Уэльс — вовсе с 1958-го. Тогда валлийцы в первый и последний раз пробились в финальную стадию турнира. Спустя 64 года им удалось повторить это достижение. Оставалось одержать вторую победу в истории в рамках мундиаля. Однако добиться её в противостоянии с США было крайне непросто, ведь американцы привезли на турнир крепкую молодую команду с заметными по европейским меркам футболистами в составе: Серджино Дестом, Уэстоном Маккенни и Кристианом Пулишичем.

Британцам же оставалось рассчитывать на Гарета Бэйла. Нападающий хотя давно перешагнул 30-летний рубеж, а летом перебрался как раз в Северную Америку, в MLS, остаётся лидером сборной и, кажется, не завершил карьеру только ради поездки на ЧМ. Вдобавок Роберт Пейдж не досчитался другого опытного исполнителя — полузащитника Джо Аллена. Из-за повреждения он остался в запасе.

В отсутствие ключевого хавбека британцы скатились на оборонительную игру. Они отдали мяч сопернику и отошли в защиту, сделав ставку на контрвыпады. Поначалу это работало. Американцы с большим трудом проникали в чужую штрафную и чаще пытались пробиться внутрь через фланги. Например, на правом собирались чуть ли не все звёзды: Дест, Уэстон Маккени и Тимоти Веа.

До поры валлийцы справлялись с атаками соперника. За счёт физической мощи они выигрывали большую часть единоборств и не позволяли доводить дело до ударов по воротам Уэйна Хеннесси. Запомнился разве что выстрел Джошуа Сарджента в штангу.

Но на 36-й минуте высокий уровень индивидуального мастерства отдельных исполнителей сыграл свою роль. Пулишич обыгрался с партнёром, протащил мяч вперёд и выполнил тонкую передачу на ход Веа. В свою очередь форвард ушёл от защитника и аккуратно покатил мяч в дальний. Символично, что автором гола стал сын обладателя «Золотого мяча»-1995 Джорджа Веа. Легендарный нападающий защищал цвета родной Либерии и на первенство планеты так и не пробился. Зато его 22-летний ребёнок в составе США отличился в дебютной встрече.

Лишь после этого Уэльс попытался организовать собственное наступление, но так и не довёл дело хотя бы до удара в створ ворот Мэтта Тёрнера. Абсолютно незаметен оказался даже Бэйл, который вынужден был опускаться за мячом к центральной линии. По такой игре оставалось надеяться только на стандарты.

К чести валлийцев, они руки не опустили и после перерыва показали совсем другой футбол. Они перешли на схему с четырьмя защитниками и смело пошли вперёд. Молодые американцы под таким напором и яростью дрогнули и прижались к собственной штрафной.

Пусть британцы атаковали достаточно примитивно, регулярно сбиваясь на навесы в направление Бэйла и Киффера Мура, эта тактика работала. Помогали и фирменные стандарты. Собственно, именно после их розыгрыша команда упустила самые явные моменты. Сначала Тёрнер чудом вытащил мяч из-под перекладины после удара Бена Дэвиса головой в падении, а затем Мур пробил чуть выше.

Ближе к 70-й минуте показалось, сборная США пришла в себя и отдовинула игру ближе к центральной линии. К тому же Грегг Берхалтер провёл своевременные замены и освежил состав. Не гнушались «звёздно-полосатые» и «маленьких футбольных хитростей», затягивая время.

Однако последнее слово в матче осталось за Бэйлом. Форвард был не слишком заметен, но в концовке одним грамотным действием спас коллектив. Он своевременно укрыл мяч корпусом, а Уокер Циммерман в подкате сбил его с ног. Судья без раздумий указал на «точку». Сам же пострадавший реализовал одиннадцатимтеровый, хотя Тёрнер угадал направление полёта мяча, и забил первый мяч Уэльса на ЧМ с 1958-го.