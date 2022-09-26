У игроков «Барселоны» де Йонга и Депая диагностированы травмы мышц бедра

«Барселона» сообщила о травмах футболистов Мемфиса Депая и Френки де Йонга.

Игроки получили повреждения, находясь в расположении национальной команды Нидерландов, сообщается на официальном сайте каталонского клуба.

По итогам медицинского обследования у де Йонга было диагностировано растяжение полусухожильной мышцы левого бедра. Депай получил травму двуглавой мышцы левого бедра. Сроки восстановления футболистов не сообщаются.

28-летний Депай перешёл из «Лиона» в каталонский клуб в 2021 году. Он провёл за «Барселону» 41 матч во всех турнирах, забил 14 мячей и отдал две результативные передачи.

25-летний голландец выступал за «Аякс». С 2019 года он защищает цвета «Барселоны». Хавбек принял участие в 98 матчах Примеры и забил восемь мячей.

Ранее Депай остался недоволен игровым временем в «Барселоне».