Депай недоволен игровым временем в «Барселоне»

Нападающий «Барселоны» Мемфис Депай выразил недовольство получаемым игровым временем в каталонском клубе.

«Я дважды вышел в стартовом составе в двух последних матчах Ла Лиги. Но этого недостаточно. Меня заменяют через 60 минут, а я хочу большего. За 25 минут до конца матча появляется больше свободных зон, есть возможности пользоваться этим», — цитирует Депая Mundo Deportivo.

Он также подчеркнул, что ждёт матчи сборной Нидерландов, так как получит там много игрового времени.

28-летний форвард перешёл из «Лиона» в каталонский клуб в 2021 году. Он провёл за «Барселону» 41 матч во всех турнирах, забил 14 мячей и отдал две результативные передачи.

Ранее главный тренер «Барселоны» Хави поделился эмоциями от победы команды в матче шестого тура чемпионата Испании по футболу с «Эльче».