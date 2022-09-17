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Хави — о победе над «Эльче»: у «Барселоны» чёткое представление о том, как нужно играть

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Главный тренер «Барселоны» Хави поделился эмоциями от победы команды в матче шестого тура чемпионата Испании по футболу с «Эльче».
Хави — о победе над «Эльче»: у «Барселоны» чёткое представление о том, как нужно играть
  • AFP

«Все хорошо тренируются, каждый футболист готов помочь команде тогда, когда она в нём нуждается, и это главное. У нас очень чёткое представление о том, как нужно играть. Команда стала сильнее с прошлого ноября», — цитирует Хави Marca.

По его словам, команда хочет владеть инициативой. Он также отметил, что «Барселоне» нужно продолжать усердно работать и быть семьёй.

Игра на стадионе «Камп Ноу» завершилась со счётом 3:0 в пользу каталонского клуба. Дубль оформил Роберт Левандовски (34-я и 48-я минуты). Ещё один мяч забил Мемфис Депай (41-я).

Ранее Левандовски отреагировал на своё возвращение в Мюнхен на матч с «Баварией» в рамках второго тура Лиги чемпионов.

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