Левандовски лаконично высказался о возвращении в Мюнхен в составе «Барселоны»
«Это было не так-то просто», — цитирует футболиста журналист Тобиас Алтшаффль. Отмечается, что игрок очень быстро покинул «Альянц Арену» после матча.
Встреча в Мюнхене завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев.
Польский футболист с 2014 по 2022 год защищал цвета «Баварии». Всего за клуб он сыграл 253 матча и забил 238 мячей. Форвард перешёл из мюнхенского клуба в «Барселону» за €45 млн.
Ранее Хави заявил, что «Барселона» незаслуженно проиграла «Баварии».