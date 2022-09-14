Левандовски лаконично высказался о возвращении в Мюнхен в составе «Барселоны»

Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски отреагировал на своё возвращение в Мюнхен на матч с «Баварией» в рамках второго тура Лиги чемпионов.

«Это было не так-то просто», — цитирует футболиста журналист Тобиас Алтшаффль. Отмечается, что игрок очень быстро покинул «Альянц Арену» после матча.

Встреча в Мюнхене завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев.

Польский футболист с 2014 по 2022 год защищал цвета «Баварии». Всего за клуб он сыграл 253 матча и забил 238 мячей. Форвард перешёл из мюнхенского клуба в «Барселону» за €45 млн.

Ранее Хави заявил, что «Барселона» незаслуженно проиграла «Баварии».