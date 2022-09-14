Хави считает, что «Барселона» незаслуженно проиграла «Баварии»

Главный тренер «Барселоны» Хави высказался о поражении команды в матче второго тура Лиги чемпионов с «Баварией».

«Мы были лучше, чем «Бавария». Однако слишком много им прощали. А они нас не простили — вот в этом вся разница. У нас было шесть-семь чистых голевых моментов, но нам не удалось забить», — цитирует Хави Marca.

По его словам, первый тайм полностью остался за испанским клубом.

Встреча в Мюнхене завершилась со счётом 2:0. Мячи забили Лукас Эрнандес (50-я минута) и Лерой Зане (54-я).

Ранее президент «Баварии» пошутил о форварде «Барселоны» Роберте Левандовски после матча второго тура Лиги чемпионов УЕФА.