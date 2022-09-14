Хайнер — о Левандовски: сегодня было видно, что у него «Бавария» в сердце

Президент «Баварии» пошутил о форварде «Барселоны» Роберте Левандовски после матча второго тура Лиги чемпионов УЕФА.

«Сегодня было видно, что у Роберта «Бавария» в сердце», — цитирует Хайнера журналист Bild Тобиас Алтшаффль в Twitter.

Встреча в Мюнхене завершилась со счётом 2:0. Мячи забили Лукас Эрнандес (50-я минута) и Лерой Зане (54-я).

Польский футболист с 2014 по 2022 год защищал цвета «Баварии». Всего за клуб он сыграл 253 матча и забил 238 мячей. Форвард перешёл из мюнхенского клуба в «Барселону» за €45 млн. Стороны заключили четырёхлетний контракт.

Ранее Левандовски выразил надежду, что не встретится с «Баварией» на групповом этапе Лиги чемпионов.