Левандовски: я не хотел бы встретиться с «Баварией» на групповой стадии Лиги чемпионов

Форвард «Барселоны» Роберт Левандовски выразил надежду, что не встретится с «Баварией», которая является его бывшей командой, на групповом этапе Лиги чемпионов.

«Я не хотел бы встретиться с «Баварией» на групповой стадии Лиги чемпионов. Это должно случиться не на групповом этапе. Ещё слишком рано. Для меня это было бы странное чувство. Моё желание: пожалуйста, только не шарик с «Баварией», — приводит слова Левандовски Sport Bild.

Он также выразил надежду, что фанаты «Баварии» хорошо примут его на «Альянц Арене». По его словам, его история с немецким клубом навсегда останется у него в сердце.

Футболист перешёл в «Барселону» из «Баварии» за €45 млн. Стороны заключили четырёхлетний контракт.

33-летний футболист выступал за мюнхенский клуб с 2014 года. В составе «Баварии» поляк стал победителем Лиги чемпионов и многократным чемпионом Германии, а также провёл 253 матча в Бундеслиге, в которых забил 238 мячей.

Ранее сообщалось, что «Барселона» официально представила Левандовски.