военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Левандовски: я не хотел бы встретиться с «Баварией» на групповой стадии Лиги чемпионов

Короткая ссылка
Форвард «Барселоны» Роберт Левандовски выразил надежду, что не встретится с «Баварией», которая является его бывшей командой, на групповом этапе Лиги чемпионов.
Левандовски: я не хотел бы встретиться с «Баварией» на групповой стадии Лиги чемпионов
  • Gettyimages.ru
  • © Alex Caparros

«Я не хотел бы встретиться с «Баварией» на групповой стадии Лиги чемпионов. Это должно случиться не на групповом этапе. Ещё слишком рано. Для меня это было бы странное чувство. Моё желание: пожалуйста, только не шарик с «Баварией», — приводит слова Левандовски Sport Bild.

Он также выразил надежду, что фанаты «Баварии» хорошо примут его на «Альянц Арене». По его словам, его история с немецким клубом навсегда останется у него в сердце.

Футболист перешёл в «Барселону» из «Баварии» за €45 млн. Стороны заключили четырёхлетний контракт.

33-летний футболист выступал за мюнхенский клуб с 2014 года. В составе «Баварии» поляк стал победителем Лиги чемпионов и многократным чемпионом Германии, а также провёл 253 матча в Бундеслиге, в которых забил 238 мячей.

Ранее сообщалось, что «Барселона» официально представила Левандовски.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить