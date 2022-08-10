Левандовски: я не хотел бы встретиться с «Баварией» на групповой стадии Лиги чемпионов
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«Я не хотел бы встретиться с «Баварией» на групповой стадии Лиги чемпионов. Это должно случиться не на групповом этапе. Ещё слишком рано. Для меня это было бы странное чувство. Моё желание: пожалуйста, только не шарик с «Баварией», — приводит слова Левандовски Sport Bild.
Он также выразил надежду, что фанаты «Баварии» хорошо примут его на «Альянц Арене». По его словам, его история с немецким клубом навсегда останется у него в сердце.
Футболист перешёл в «Барселону» из «Баварии» за €45 млн. Стороны заключили четырёхлетний контракт.
33-летний футболист выступал за мюнхенский клуб с 2014 года. В составе «Баварии» поляк стал победителем Лиги чемпионов и многократным чемпионом Германии, а также провёл 253 матча в Бундеслиге, в которых забил 238 мячей.
Ранее сообщалось, что «Барселона» официально представила Левандовски.