Чудо от Аль-Давсари, выстрел Чавеса и «ножницы» Ришарлисона: лучшие голы группового этапа ЧМ-2022

На групповом этапе чемпионата мира по футболу в Катаре было забито 120 мячей. Бразилец Ришарлисон отметился фантастическим ударом «ножницами», а мексиканец Луис Чавес — мощным выстрелом со стандарта. Салем Аль-Давсари совершил запоминающийся слаломный проход в матче с Аргентиной, а Роузбеш Чешми принёс Ирану победу на 98-й минуте. Лионель Месси не оставил шансов Гильермо Очоа, а Такума Асано обманул Мануэля Нойера. Митчелл Дюк забил запоминающийся мяч головой, а Коди Гакпо огорчил Эквадор ударом в ближний угол. Подборка самых эффектных голов группового этапа — в материале RT.

Групповой этап чемпионата мира в Катаре получился довольно результативным. В общей сложности в 48 играх сборные забили 120 голов (в среднем 2,5 за матч). Хватало среди них и по-настоящему красивых, а потому определить десятку лучших оказалось непросто.

Чего стоит, например, эффектная трёхходовка бразильцев во встрече с Швейцарией с участием Винисиуса Жуниора и Родриго и точным ударом неожиданно подключившегося к атаке Каземиро. Или комбинация сербов в матче с Камеруном, завершившаяся голом Александра Митровича. Вспоминается и красивейший эпизод из противостояния Испании и Коста-Рики, когда Гави в касание с рикошетом от штанги отправил мяч в створ, воспользовавшись аккуратным забросом от Альваро Мораты. Но уровень сопротивления со стороны соперника в том матче был низким, а счёт — разгромным.

10. Хван Хи Чан / Южная Корея — Португалия, 91-я минута (2:1)

Не включить этот гол в топ-10 просто нельзя, ведь он решил судьбу путёвки в плей-офф. Вплоть до добавленного времени счёт в матче Южная Корея — Португалия был равным, и дальше при таком раскладе проходил Уругвай. Однако на 91-й минуте «азиатские тигры», у которых не слишком шла игра, вырвали победу.

Причём выделять следует не столько автора решающего гола — вышедшего на замену Хван Хи Чана — сколько Сон Хын Мина. Пусть на клубном уровне сезон получается для форварда не слишком удачным, в сборной он остаётся лидером, который ведёт партнёров за собой. Вот и в этом эпизоде футболист всё сделал сам: протащил мяч со своей половины до чужой штрафной, собрал вокруг четырёх соперников и, выждав паузу, аккуратно покатил передачу на ход партнёру. Тому оставалось лишь не промахнуться.

9. Коди Гакпо / Нидерланды — Эквадор, 6-я минута (1:0)

Гакпо смело можно назвать главным открытием первенства планеты. Молодой полузащитник успел проявить себя в составе ПСВ и привлёк внимание грандов, а теперь блеснул и на международном уровне. 23-летний вингер отметился голами во всех трёх встречах группового этапа, причём каждый раз открывал счёт. В первом туре он принёс победу в тяжёлом противостоянии с Сенегалом, во втором быстро поразил ворота Эквадора, а в заключительном огорчил Катар.

Однако наиболее красивым получился его второй гол. Уже на шестой минуте Коди подхватил мяч возле чужой штрафной после скидки Дави Классена, подработал его под рабочую левую и хлёстко пробил в ближний угол. Конечно, можно винить вратаря в неправильном выборе позиции, но и удар получился идеальным. К слову, Гакпо все свои голы забивал по-разному: головой, левой и правой ногами. На этом лидирующий наряду с ещё несколькими конкурентами в гонке бомбардиров нидерландец, наверняка, не остановится, и продолжит борьбу за «Золотую бутсу» в плей-офф.

8. Энцо Фернандес / Аргентина — Мексика, 87-я минута (2:0)



Ярко проявил себя и другой молодой игрок — Энцо Фернандес. 21-летний полузащитник лишь осенью дебютировал в сборной Аргентины и в последний момент попал в заявку на мундиаль. И юный спортсмен отплатил Лионелю Скалони за доверие, забив потрясающий мяч Мексике. Причём сделал он это с передачи самого Лионеля Месси — настоящая сказка.

В концовке альбиселесте не стала подавать корнер, а разыграла его. Месси нашёл пасом Фернандеса, который находился возле левого угла штрафной. Хавбек красиво раскачал защитника и аккуратно закрутил мяч в дальний угол без шансов для Гильермо Очоа. Так Энцо не только помог команде набрать три очка, но и отметился дебютным голом в её составе. А уже в следующем матче с Польшей он впервые попал в основу и отдал результативную передачу. Не исключено, что с такой игрой аргентинец после мундиаля сменит клубную прописку, тем более СМИ сообщают об интересе к нему «Манчестер Юнайтед», «Барселоны» и «Ливерпуля».

7. Митчелл Дюк / Тунис — Австралия, 23-я минута (0:1)

Немало эффектных мячей в Катаре забивали и головой. Например, хозяева турнира пропустили так от Эквадора и Сенегала. Однако Эннер Валенсия бил почти без сопротивления, а Фамара Дьедиу — с близкой дистанции. Форварду сборной Австралии пришлось куда сложнее, но он своевременно отклеился от оппонента и подрезал мяч точно под правую штангу. Хотя на руку ему сыграл небольшой рикошет, который сделал траекторию полёта мяча максимально удобной.

Особенно ценно, что решающим голом, который в том числе помог «соккеруз» сенсационно выйти в плей-офф, отметился футболист, практически не известный в Европе. 31-летний нападающий выступает во втором по силе японском дивизионе, а регулярно вызываться в сборную начал только в прошлом году. Зато на чемпионате мира он забил на глазах у жены и детей, которые болели за него с трибун.

6. Такума Асано / Германия — Япония, 83-я минута (1:2)

Асано стал одним из главных героев противостояния с Германией. 28-летний вингер вышел на замену во втором тайме и помог Японии сотворить чудо. Своими рывками он буквально измучил защитников и в концовке закономерно поставил точку в игре. После выноса партнёра со своей половины он идеально обработал мяч правой стопой, уже в штрафной грамотно поставил корпус превосходящему его в габаритах оппоненту и из пределов вратарской, максимально сблизившись с Мануэлем Нойером, пробил в ближний.

Интересно, что голкипер после матча посетовал, что не вышел вперёд ещё на полметра. По признанию Нойера, он рассчитывал, что хавбек пробьёт прямо в него, но тот был хитрее. Для Асано же этот мяч оказался особенным ещё и потому, что он большую часть карьеры провёл в Германии и сейчас защищает цвета «Бохмуа». Своим победным голом он передал привет многочисленным немецким болельщикам.

5. Лионель Месси / Аргентина — Мексика, 64-я минута (1:0)

Разумеется, эта подборка не могла обойтись без точного удара Месси. В первом туре он реализовал пенальти в матче с Саудовской Аравией, а во втором огорчил Мексику. Причём гол получился сколь красивым, столько и важным. Игра у подопечных Скалони не клеилась, пока капитан на 64-й минуте не решил её судьбу одним гениальным движением. Получив передачу от партнёра, Лионель первым касанием обработал мяч, а вторым — метров с 30 отправил его в нижний дальний угол. Всё было исполнено так идеально, что Очоа ничем не сумел помочь партнёрам, тем более он не видел момент удара из-за защитника.

А Месси не только принёс сборной важнейшую победу, но и установил знаковое достижение. В списке лучших бомбардиров в истории ЧМ он догнал легендарного соотечественника Диего Марадону. Теперь в их активе по восемь голов. Лидирует немец Мирослав Клозе (16).

4. Роузбеш Чешми / Уэльс — Иран, 98-я минута (0:1)

Если бы Чешми перед началом первенства планеты сказали, что его гол станет одним из самых красивых на групповом этапе, он, скорее всего, просто не поверил бы. Дело в том, что опорник «Эстеглаля» не славится высокой результативностью и больше сосредоточен на разрушении чужих атак, чем на завершении собственных.

Однако именно ему было суждено решить исход противостояния между Уэльсом и Ираном. Наставник выпустил опытного игрока в концовке, чтобы зацементировать середину поля, а тот отметился невероятным победным голом. После выноса из штрафной мяч идеально отскочил к нему, и он, недолго думая, с правой ноги мощно и точно пробил в правый угол. Дэнни Уорд сумел коснутся мяча, но выстрел получился слишком сильным. Так Чешми не только порадовал болельщиков, но и установил историческое достижение. Этот мяч стал самым поздним победным голом на ЧМ с момента начала подсчёта такой статистики в 1966-м.

3. Салем Аль-Давсари / Аргентина — Саудовская Аравия, 53-я минута (1:2)

Победа Саудовской Аравии над Аргентиной в первом туре — одна из главных сенсаций текущего ЧМ. Подопечные Эрве Ренара сотворили настоящее чудо и подарили своей стране праздник. А вишенкой на торте стал шедевр Аль-Давсари.

31-летний полузащитник «Аль-Хиляла», практически не известный в Европе, умудрился одурачить сразу четырёх оппонентов, выступающих в ведущих национальных первенствах планеты. Сначала он на левом краю штрафной ушёл от двоих защитников, затем убрал Родриго Де Пауля и из-под Леандро Паредеса нанёс фантастический выстрел точно в дальний угол.

Следующий день после матча объявили выходным в Саудовской Аравии, чтобы граждане могли отметить успех, а каждый футболист, по информации СМИ, получил по €2,5 млн за победу. И пусть команда не набрала больше ни очка, гол Аль-Давсари навсегда останется в истории.

2. Луис Чавес / Саудовская Аравия — Мексика, 52-я минута (0:2)

Удивительно, но в тройку лучших голов попали сразу два из встреч с участием саудовцев, только второй они пропустили. О мощных ударах со штрафных 26-летнего полузащитника «Пачуки» Луиса Чавеса хорошо знают вратари, выступающие в чемпионате Мексики. Теперь он познакомил с ними весь мир.

В самом начале второго тайма «ацтеки» заработали стандарт метрах в 30 от ворот прямо по центру. Казалось, с такой дистанции попасть в цель сложно. Однако спортсмен справился с задачей. С левой ноги он закрутил мяч прямо в дальнюю девятку в обвод стенки. В этой ситуации Мохаммед Аль-Оваис ничего поделать не мог.

При этом необходимо отметить, что на групповом этапе забивались и другие красивые мячи со штрафных. Например, марокканец Ромен Сес обманул Тибо Куртуа выстрелом в ближний, а англичанин Маркус Рашфорд вынудил капитулировать Дэнни Уорда.

1. Ришарлисон / Бразилия — Сербия, 73-я минута (2:0)

Автором безусловно лучшего гола группового этапа стал Ришарлисон. О других можно вести споры, но шедевр бразильца по достоинству оценили все. После передачи Винисиуса с фланга нападающий левой ногой обработал мяч, затем развернулся вокруг собственной оси и, не позволяя ему опуститься на газон, правой «ножницами» пробил точно в створ. Ване Милинковичу-Савичу оставалось лишь наблюдать за этой красотой.

Кажется, что такое действие невозможно натренировать, однако футболист целенаправленно отрабатывал подобные удары на сборах перед ЧМ в Италии и даже отличился на одном из занятий. Более того, после финального свистка Ришарлисон пообещал забить «ножницами» ещё, а потому вратарям не следует расслабляться.