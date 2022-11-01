Гол Дюка принёс Австралии победу над Тунисом на ЧМ-2022

Сборная Австралии одержала победу над командой Туниса в матче второго тура группового этапа чемпионата мира по футболу в Катаре.

Встреча проходила на стадионе «Эль-Джануб» в Эль-Вакре и завершилась со счётом 1:0.

Единственный мяч в игре на 24-й минуте забил нападающий австралийской сборной Митчелл Дюк.

Таким образом, Австралия набрала три очка и поднялась на второе место в турнирной таблице группы D. Тунис с одним очком опустился на последнюю, четвёртую строчку.

Также в группе D выступают Дания и Франция, которые сыграют между собой сегодня, 26 ноября. Начало — 22:00 мск.

Ранее главный тренер сборной Франции Дидье Дешам поделился ожиданиями от матча ЧМ-2022 в Катаре с командой Дании.