Дешам — о матче с Данией на ЧМ: датчане доставили нам много хлопот в прошлом

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам поделился ожиданиями от матча второго тура группового этапа чемпионата мира 2022 года в Катаре с командой Дании.

«Датчане доставили нам много хлопот в прошлом. Многие недооценивают сборную Дании. Мы должны убедиться, что сможем прервать эту тенденцию, ведь они прекрасно перестраивают свою игру по ходу встреч», — приводит слова Дешама L’Equipe.

Встреча между Францией и Данией состоится 26 ноября. Игра начнётся в 19:00 мск.

В первом туре Франция победила Австралию (4:1), а Дания сыграла вничью с Тунисом (0:0).

Ранее нападающий сборной Мексики Ирвинг Лосано поделился ожиданиями от матча второго тура группового этапа ЧМ-2022 в Катаре с командой Аргентины.