Нападающий Мексики Лосано: Аргентину можно назвать одной из самых сильных команд ЧМ

Нападающий сборной Мексики Ирвинг Лосано поделился ожиданиями от матча второго тура группового этапа чемпионата мира 2022 года в Катаре с командой Аргентины.

«В сборной Аргентины собраны великолепные игроки. Думаю, что Аргентину можно назвать одной из самых сильных команд чемпионата мира, а мне нравится играть против сильнейших. Мексика постарается навязать аргентинцам свою игру», — приводит слова Лосано 90min.

Встреча сборных Мексики и Аргентины состоится 26 ноября. Игра начнётся в 22:00 мск.

Ранее главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони поделился ожиданиями от матча ЧМ-2022 в Катаре с командой Мексики.