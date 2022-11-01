Скалони: Аргентина будет бороться до последней секунды в каждом матче ЧМ-2022

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони поделился ожиданиями от матча второго тура группового этапа чемпионата мира 2022 года в Катаре с командой Мексики.

«У Мексики прекрасная команда. В целом у нас очень равная группа на чемпионате мира. Мы знаем, как Мексика постарается выстроить игру против нас, но собираемся придерживаться своего плана. Аргентина будет бороться до последней секунды в каждом матче, чтобы перевернуть ситуацию, которая складывается не в нашу пользу», — приводит слова Скалони TyC Sports.

Также тренер не стал исключать изменений в составе в предстоящей встрече.

«Изменения в составе возможны. Мы несём ответственность, так как за нами наблюдает вся Аргентина», — сказал он.

Игра Аргентины с Мексикой состоится завтра, 26 ноября. В первом туре подопечные Скалони потерпели поражение от Саудовской Аравии (1:2).

Ранее сообщалось, что нападающий и капитан сборной Аргентины Лионель Месси не тренировался в общей группе перед матчем ЧМ-2022 в Катаре с Мексикой.