Гакпо забил в третьем матче подряд на ЧМ-2022

Сборная Нидерландов проводит матч третьего тура группового этапа чемпионата мира по футболу — 2022 с национальной командой Катара.

Нападающий сборной Нидерландов Коди Гакпо отличился на 26-й минуте. Футболист стал первым голландцем в истории, забившим в каждом из своих первых трёх матчей на чемпионате мира.

Игра проходит на стадионе «Эль-Байт» в Эль-Хауре. На данный момент счёт 1:0 в пользу подопечных Луи ван Гала.

Главный судья встречи — Гассама Бакари из Гамбии.

Напомним, что мундиаль в Катаре проходит с 20 ноября по 6 декабря. Полуфиналы пройдут 13 и 14 декабря, финал — 18 декабря.

Ранее стали известны стартовые составы Нидерландов и Катара на матч ЧМ-2022.