Депай в стартовом составе сборной Нидерландов на матч с Катаром на ЧМ-2022

В рамках третьего тура группового этапа чемпионата мира сборная Нидерландов сыграет с командой Катара.

В составе Нидерландов с первых минут на поле выйдут: Нопперт, Тимбер, Вирджил ван Дейк, Аке, Дюмфрис, Гакпо, Депай, Классен, де Рон, Блинд, де Йонг.

За катарскую сборную сыграют: Баршам, Мигел, Абделькарим, Абделазиз, Аль‑Хайдос, Акрам, Хомам, Буалем, Мохаммед, Альмоэз, Мадибо.

Встреча между командами пройдёт в Эль-Хауре на стадионе «Эль-Байт». Начало — в 18:00 мск.

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