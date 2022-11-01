Стали известны стартовые составы Эквадора и Сенегала на матч ЧМ-2022

В рамках третьего тура группового этапа чемпионата мира в Катаре сборная Эквадора сыграет с командой Сенегала.

В составе эквадорской команды с первых минут на поле выйдут: Галиндес, Торрес, Инкапье, Эступиньян, Груэсо, Эстрада, Валенсия (капитан), Пресиадо, Плата, Франко, Кайседо.

За сенегальскую сборную сыграют: Менди, Диалло, Кулибали (капитан), Сабали, Якобс, П. Гейе, Сисс, И. Гейе, Ндиай, Сарр, Диа.

Встреча между командами пройдёт в Дохе на стадионе «Халифа Интернейшнл». Начало — в 18:00 мск.

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