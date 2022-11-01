Хавбек сборной Ирана Чешми забил мяч в ворота Уэльса на дополнительных минутах матча
Хавбек сборной Ирана Роузбеш Чешми забил мяч в ворота Уэльса в матче второго тура группового этапа чемпионата мира в Катаре.
Футболист отличился на девятой минуте компенсированного времени ко второму тайму матча.
Счёт встречи — 1:0 в пользу сборной Ирана.
Ранее сообщалось, что вратарь сборной Уэльса Уэйн Хеннесси получил красную карточку в матче второго тура группового этапа чемпионата мира 2022 года в Катаре с командой Ирана.