Хавбек сборной Ирана Чешми забил мяч в ворота Уэльса на дополнительных минутах матча

Хавбек сборной Ирана Роузбеш Чешми забил мяч в ворота Уэльса в матче второго тура группового этапа чемпионата мира в Катаре.

Футболист отличился на девятой минуте компенсированного времени ко второму тайму матча.

Счёт встречи — 1:0 в пользу сборной Ирана.

Ранее сообщалось, что вратарь сборной Уэльса Уэйн Хеннесси получил красную карточку в матче второго тура группового этапа чемпионата мира 2022 года в Катаре с командой Ирана.