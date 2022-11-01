Вратарь сборной Уэльса получил первую красную карточку на ЧМ-2022

Вратарь сборной Уэльса Уэйн Хеннесси получил красную карточку в матче второго тура группового этапа чемпионата мира 2022 года в Катаре с командой Ирана.

Главный арбитр встречи Марио Эскобар показал 35-летнему валлийцу жёлтую карточку на 86-й минуте, но после просмотра видеоповтора принял решение удалить вратаря.

Таким образом, Хеннесси получил первую красную карточку на ЧМ-2022.

Ранее сообщалось, что нападающий сборной Ирана Сердар Азмун получил травму в игре ЧМ-2022 в Катаре с Уэльсом.