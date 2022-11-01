Азмун был заменён на 68-й минуте матча Иран — Уэльс

Нападающий сборной Ирана Сердар Азмун не смог продолжить игру в матче второго тура группового этапа чемпионата мира в Катаре с командой Уэльса.

27-летний форвард был заменён на Карима Ансарифарда на 68-й минуте.

Азмун получил разрыв правой икроножной мышцы перед матчем группового этапа Лиги чемпионов с «Порту».

Счёт встречи между сборными Ирана и Уэльса 0:0.

Ранее иранский журналист Али Карими высказался о поражении национальной команды в матче с Англией на чемпионате мира в Катаре.