Иранский журналист считает, что Азмуна не хватало в матче с Англией

Иранский журналист Али Карими высказался о поражении национальной команды в матче с Англией на чемпионате мира в Катаре.

«Тренеру стоило с самого начала выпускать Азмуна и оставить его во главе нападения. Именно он умеет играть против англичан. Его вчера не хватало на поле», — цитирует журналиста Sport24.

Встреча первого тура группы B на стадионе «Халифа» в Дохе завершилась со счётом 6:2 в пользу команды Гарета Саутгейта.

Следующий матч на групповом этапе сборная Ирана сыграет с Уэльсом 25 ноября. Начало матча — в 13:00 мск.

Ранее Сердар Азмун рассказал о своей физической подготовке после травмы.