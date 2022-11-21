Азмун: думаю, в матче с Уэльсом смогу сыграть 90 минут

Нападающий сборной Ирана Сердар Азмун рассказал о своей физической подготовке после травмы.

«Чувствую себя уже нормально после травмы. Когда смогу провести 90 минут? Думаю, что уже в следующем матче. Все будет хорошо», — цитирует Азмуна Sport24.

Встреча первого тура группы B между Англией и Ираном на стадионе «Халифа» в Дохе завершилась со счётом 6:2 в пользу команды Гарета Саутгейта. Азмун вышел на замену на 77-й минуте матча.

Следующий матч на групповом этапе сборная Ирана сыграет с Уэльсом 25 ноября. Начало матча — в 13:00 мск.

Ранее Арманд Дурн, агент Азмуна, рассказал, какие задачи ставит перед собой футболист на чемпионате мира — 2022 в Катаре.