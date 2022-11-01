Агент заявил, что для Азмуна сейчас самое главное — получить больше игрового времени на ЧМ-2022

Арманд Дурн, агент нападающего сборной Ирана Сердара Азмуна, рассказал, какие задачи ставит перед собой футболист на чемпионате мира — 2022 в Катаре.

«С каждым днём Сердар набирает всё лучшую и лучшую форму. На данном этапе для него самое главное — получить настолько много игрового времени на турнире, насколько это возможно», — цитирует Дурна «РБ Спорт».

При этом агент отметил, что для футболиста также важно, чтобы сборная Ирана побеждала в матчах.

Напомним, что матч первого тура группы B на ЧМ-2022 между сборными Англии и Ирана состоится 21 ноября. Начало — в 16:00 мск.

Ранее иранский журналист сообщил, что Азмун сыграет с Англией на ЧМ-2022 30 минут.