Иранский журналист сообщил, что Азмун сыграет с Англией на ЧМ-2022 30 минут

Журналист Манель Касраи высказался о состоянии нападающего сборной Ирана Сердара Азмуна перед матчем с командой Англии на чемпионате мира 2022 года в Катаре.

«На бумаге эксперты сейчас спорят, с каким счётом Англия разгромит Иран. Азмун не в форме, он долго её набирает. Он выйдет на замену на 20—30 минут», — цитирует журналиста «Матч ТВ».

При этом он отметил, что у иранской команды очень хорошая защита. Касраи также упомянул тяжёлую ситуацию в стране, которая может повлиять на игроков.

В первом матче ЧМ-2022 сборная Ирана сыграет с командой Англии. Игра пройдёт 21 ноября. Начало — в 16:00 мск.

Ранее сообщалось, что Англия, Нидерланды и другие европейские сборные отказались от радужных повязок на ЧМ.