Англия, Нидерланды и другие европейские сборные отказались от радужных повязок на ЧМ

Англия, Германия, Нидерланды, Бельгия, Уэльс, Швейцария и Дания отказались от ношения повязок в поддержку ЛГБТ на чемпионате мира 2022 года в Катаре.

По информации Sky Sports, отказ продиктован решением Международной федерации футбола (ФИФА) наказывать жёлтыми карточками за ношение радужной капитанской повязки на поле.

Напомним, что групповой турнир чемпионата мира в Катаре продлится с 20 ноября по 6 декабря. Полуфиналы пройдут 13 и 14 декабря, финал — 18 декабря.

Ранее сообщалось, что ван Дейк намерен надеть радужную повязку, несмотря на запрет ФИФА.