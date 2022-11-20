Ван Дейк намерен надеть радужную повязку, несмотря на запрет ФИФА
Защитник «Ливерпуля» и сборной Нидерландов Вирджил ван Дейк наденет капитанскую повязку в поддержку ЛГБТ на чемпионате мира по футболу в Катаре.
«Я надену повязку OneLove. С нашей точки зрения, ничего не изменилось. Если я получу жёлтую карточку за её ношение, нам придётся обсудить это», — цитирует ван Дейка Liverpool Echo.
По информации The Telegraph, если игроки наденут радужную капитанскую повязку, то судья в праве показать жёлтую карточку на первых секундах матча.
Напомним, что групповой турнир чемпионата мира в Катаре продлится с 20 ноября по 6 декабря. Полуфиналы пройдут 13 и 14 декабря, финал — 18 декабря.
Ранее сообщалось, что ФИФА запретила Харри Кейну носить радужную капитанскую повязку на ЧМ-2022.