Голы Месси и Альвареса помогли Аргентине победить Австралию в 1/8 финала ЧМ по футболу

Сборная Аргентины нанесла поражение команде Австралии в матче 1/8 финала чемпионата мира по футболу 2022 года.

Игра на стадионе «Ахмед бин Али» в Аль-Райане завершилась со счётом 2:1 в пользу латиноамериканцев.

В составе Аргентины отличились Лионель Месси (35-я минута) и Хулиан Альварес (57-я). У австралийцев мяч забил Крейг Гудвин (77-я).

Форвард «Пари Сен-Жермен», для которого эта игра стала 1000-й в карьере, впервые забил в плей-офф чемпионата мира.

Аргентина сыграет в четвертьфинале с командой Нидерландов 9 декабря. Матч начнётся в 22:00 мск.

Ранее сообщалось, что Нидерланды уверенно обыграли США в 1/8 финала ЧМ-2022.