Правое дело Думфриса: как Нидерланды обыграли США и вышли в четвертьфинал чемпионата мира по футболу

Сборная Нидерландов обыграла команду США и в третий раз подряд пробилась в четвертьфинал чемпионата мира по футболу. Главным героем противостояния стал правый защитник Дензел Думфрис, отдавший две результативные передачи до перерыва и отличившийся сам под занавес встречи. Американцы больше владели мячом и нанесли по воротам Андриса Нопперта 17 ударов, но забили лишь ближе к концу игры. Мяч после прострела Кристиана Пулишича угодил в Хаджи Райта и по неберущейся траектории срикошетил в дальний угол.

В стартовом матче плей-офф чемпионата мира между Нидерландами и США «оранжевые» считались явными фаворитами. Они уверенно выиграли группу А, одержав две победы, и пропустили всего один мяч. Однако при ближайшем рассмотрении всё выглядело не так однозначно. Подопечные Луи ван Гала продемонстрировали не самый яркий футбол, а в матче с Эквадором, например, лишь раз пробили в створ чужих ворот. Опытному тренеру даже пришлось отбиваться от соответствующих вопросов журналистов. Одному из них после встречи с Катаром он и вовсе посоветовал отправиться домой, если его не устраивает игра сборной.

«Звёздно-полосатые», напротив, действовали ярко. По ходу турнира они регулярно использовали высокий прессинг и проводили быстрые атаки. И пусть противостояния с Уэльсом и Ираном получились непростыми, коллективу Грегга Берхалтера удалось остановить Англию. Во всяком случае, терять молодой команде было нечего, и она намеревалась впервые с 2002 года пробиться в четвертьфинал ЧМ. А капитан сборной Тайлер Адамс не случайно рассуждал об огромной возможности и пришедшем времени для свершений.

Показательно, что американцы даже в важнейшей игре не стали изменять себе и не отказались от излюбленной расстановки 4—3—3, которую использовали на мундиале. Главный вопрос заключался в том, успеет ли Кристиан Пулишич восстановиться к матчу с Нидерландами. Лидер сборной получил травму живота, забивая решающий мяч Ирану. В итоге он появился на поле с первых минут. А вот Джошуа Сарджент не попал даже в заявку, и его место в тройке нападения занял 21-летний форвард «Далласа» Хесус Феррейра. В результате этот стартовый состав оказался самым молодым для плей-офф мундиалей с 2010-го (средний возраст составил 26 лет и 84 дня). Ван Гал также обошёлся без сюрпризов и бросил в бой всех сильнейших. В частности, во второй раз подряд попал в старт набравший кондиции Мемфис Депай.

Американцы действительно даже в столь важном матче и подумать не могли о том, чтобы закрыться на своей половине. Наоборот, они с первых минут забрали мяч под свой контроль, а при потере тут же включали высокий прессинг, вынуждая соперников ошибаться. Столь интенсивное давление помогло создать момент уже на третьей минуте. Пулишич после передачи партнёра оказался с глазу на глаз с Андрисом Ноппертом, но пробил прямо ему в ногу.

Однако нидерландцы позволили сопернику «вымахаться», а затем продемонстрировали отличное умение выбираться из-под прессинга. Техническое оснащение позволяло футболистам в несколько передач выходить за центр поля и врываться в свободные зоны. Собственно, именно так и был забит первый мяч.

Голландцы изящно выбрались на чужую половину, Коди Гакпо выполнил пас направо Дензелу Думфрису, а защитник сделал идеальный прострел на Депая. Опорная зона «звёздно-полосатых» в этом эпизоде провалилась, и Адамс позволил форварду нанести точный удар. К слову, для Мемфиса данный гол стал 43-м за сборную, и он вышел на второе место в списке её лучших бомбардиров, уступая только Робину ван Перси (50).

Пропустив, подопечные Берхалтера вынуждены были раскрываться ещё больше. «Оранжевым» это было только на руку — они спокойно перекрывали все зоны и берегли силы. Зачастую американцы пытались давить на правый край, куда в помощь к Серджино Десту и Тимоти Веа смещался даже Уэстон Маккенни. Однако создать реальные проблемы не удавалось. Быстрый Веа не получал свободного пространства. Незаметен был и Маккенни вместе с Феррейрой. Запомнился разве что выстрел отчаяния Веа из-за пределов штрафной, с которым справился Нопперт.

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Уже в добавленное к первому тайму время Нидерланды отличились во второй раз и фактически сняли все вопросы об исходе противостояния. Причём забили они после розыгрыша аута. И вновь результативный пас выполнил Думфрис, а замкнул его другой опытный футболист, Дейли Блинд.

Неудивительно, что прагматичный ван Гал уже в перерыве предоставил отдых некоторым лидерам. Он убрал с поля Мартена де Рона и Дави Классена и выпустил вместо них Тёна Копмейнерса и Стивена Бергвейна. Берхалтер также произвёл рокироку, бросив в бой Джованни Рейну вместо незаметного Феррейры.

К чести американцев, они, несмотря на неудачно складывающуюся игру, до конца пытались спастись и шли вперёд. Моменты у ворот Нопперта также периодически возникали. Например, Гакпо вынес мяч почти с линии ворот после удара Тима Рима. Ещё в паре эпизодов партнёров выручил голкипер.

Но контрвыпады нидерландцев смотрелись куда острее, благо соперники оставляли им свободные зоны на своей половине. При этом и «оранжевые» не шли вперёд большими силами. Как правило, впереди дежурила группа из четырёх исполнителей. Но Депай упустил пару отличных шансов, чтобы оформить дубль.

«Звёздно-полосатые» последний штурм предприняли в середине второго тайма, когда Берхалтер провёл несколько замен и фактически отзеркалил схему оппонента. Стоит признать, что и Бренден Ааронсон, и Хаджи Райт, и Деандре Йедлин добавили атакам команды скорости и помогли возродить интригу.

Тот же Райт, едва появившись на поле, убежал один на один с Ноппертом после грубейшей ошибки Депая, но, обыграв его, нанёс не слишком удачный удар. Зато спустя всего несколько минут форвард «Антальяспора» сотворил шедевр. После прострела Пулишича справа он совершил еле заметное движение пяткой, и мяч парашютом залетел в дальний угол. Понятно, что футболист не планировал бить именно так, но в этом эпизоде удача улыбнулась американцам.

На то, чтобы спастись, у них оставалось 15 минут, но интригу достаточно быстро убил проведший великолепный матч Думфрис. «Оранжевые» провели очередную контратаку, и футболиста «Интера» в чужой штрафной никто не закрыл. В результате он после идеальной подачи Блинда нанёс точный выстрел. Таким образом, Дензел оказался лишь вторым защитником в истории ЧМ начиная с 1966 года, который набрал три и более очка в отдельно взятой встрече.

А нидерландцы, одержав уверенную победу на классе, продлили свою беспроигрышную серию на мундиалях до 11 матчей. Однако уже в четвертьфинале их с большой долей вероятности ждёт куда более серьёзный оппонент — Аргентина, если латиноамериканцы пройдут Австралию.