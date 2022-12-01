Сборная США выпустила самый юный стартовый состав в матче плей-офф ЧМ за последние 12 лет

Стал известен состав сборной США по футболу на матч первого раунда плей-офф чемпионата мира в Катаре с командой Нидерландов.

Средний возраст стартового состава сборной США составляет 26 лет и 84 дня. Это самый юный стартовый состав в матчах плей-офф чемпионатов мира с мундиаля 2010 года. Тогда сборная Словакии выпустила в стартовом составе футболистов со средним возрастом 24 года и 239 дней.

Напомним, что встреча состоится 3 декабря в Дохе на стадионе «Халифа». Начало — в 18:00 мск.

Ранее сообщалось, что Жезус и Теллес больше не сыграют на ЧМ-2022 в Катаре из-за травм.