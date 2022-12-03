Globo: Жезус и Теллес больше не сыграют на ЧМ-2022 в Катаре из-за травм
Футболисты сборной Бразилии Габриэл Жезус и Алекс Теллес не смогут помочь команде на чемпионате мира 2022 года в Катаре.
Восстановление Жезуса займёт до месяца, а Теллесу может потребоваться операция, сообщает Globo.
Отмечается, что оба спортсмена получили травмы правого колена в матче третьего тура группового этапа с командой Камеруна (0:1).
В бразильской команде травму также получили Неймар, Алекс Сандро и Данило.
Бразилия с шестью очками заняла первое место в группе H и вышла в плей-офф чемпионата мира. Камерун с четырьмя очками расположился на третьей строчке и покинул турнир.
Ранее полузащитник сборной Камеруна Гаэль Ондуа, имеющий российское гражданство, рассказал, как обменялся футболками с нападающим команды Бразилии Неймаром после матча третьего тура группового этапа чемпионата мира в Катаре (1:0).