Globo: Жезус и Теллес больше не сыграют на ЧМ-2022 в Катаре из-за травм

Футболисты сборной Бразилии Габриэл Жезус и Алекс Теллес не смогут помочь команде на чемпионате мира 2022 года в Катаре.

Восстановление Жезуса займёт до месяца, а Теллесу может потребоваться операция, сообщает Globo.

Отмечается, что оба спортсмена получили травмы правого колена в матче третьего тура группового этапа с командой Камеруна (0:1).

В бразильской команде травму также получили Неймар, Алекс Сандро и Данило.

Бразилия с шестью очками заняла первое место в группе H и вышла в плей-офф чемпионата мира. Камерун с четырьмя очками расположился на третьей строчке и покинул турнир.

Ранее полузащитник сборной Камеруна Гаэль Ондуа, имеющий российское гражданство, рассказал, как обменялся футболками с нападающим команды Бразилии Неймаром после матча третьего тура группового этапа чемпионата мира в Катаре (1:0).