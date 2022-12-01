Неймар на ЧМ в Катаре попросил россиянина Ондуа обменяться футболками

Полузащитник сборной Камеруна Гаэль Ондуа, имеющий российское гражданство, рассказал, как обменялся футболками с нападающим команды Бразилии Неймаром после матча третьего тура группового этапа чемпионата мира в Катаре (1:0).

«Друзья, я обменялся футболками с Неймаром. Это футболист, которого я очень уважаю! А дело было так. После игры мы разговорились и Неймар сказал, что смотрел наши последние встречи, что ему понравилось, как я играю, и что он хочет обменяться футболками. Честно, я офигел», — написал Ондуа в своём Telegram-канале.

Встреча проходила на стадионе «Лусаил Айконик» в Лусаиле и завершилась со счётом 1:0 в пользу камерунской сборной.

Бразилия с шестью очками заняла первое место в группе H и вышла в плей-офф чемпионата мира. Камерун с четырьмя очками расположился на третьей строчке и покинул турнир.

Ранее сообщалось, что единственный игрок с российским гражданством завершил выступление на ЧМ.