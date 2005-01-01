Единственный игрок с российским гражданством на ЧМ покинул турнир

Имеющий гражданство России полузащитник сборной Камеруна Гаэль Ондуа покинул чемпионат мира — 2022.

В матче третьего тура группового этапа сборная Камеруна одержала победу над национальной командой Бразилии. Встреча группы G проходила на стадионе «Лусаил Айконик» в Лусаиле и завершилась со счётом 1:0 в пользу команды Ригобера Сонга.

Сборная Бразилии с шестью очками заняла первое место в турнирной таблице и вышла в 1/8 финала. Камерун с четырьмя очками расположился на третьей строчке.

Таким образом, Ондуа, выступающий за Камерун, покинул турнир.

Ранее сообщалось, что нападающий Камеруна Венсан Абубакар повторил уникальное достижение Зинедина Зидана.