Нападающий Камеруна Абубакар повторил уникальное достижение Зидана

Сборная Камеруна одержала победу над национальной командой Бразилии в матче третьего тура группового этапа чемпионата мира по футболу — 2022.

Форвард Венсан Абубакар стал первым игроком после Зинедина Зидана, который в финале ЧМ-2006 с Италией забил мяч и получил красную карточку в матче мундиаля. Камерунский нападающий получил уникальное достижение в матче ЧМ-2022 с Бразилией.

Встреча группы G проходила на стадионе «Лусаил Айконик» в Лусаиле и завершилась со счётом 1:0 в пользу команды Ригобера Сонга.

Сборная Бразилии с шестью очками заняла первое место в турнирной таблице и вышла в 1/8 финала. Камерун с четырьмя очками расположился на третьей строчке и покинул чемпионат мира.

Ранее сообщалось, что Бразилия проиграла в групповом этапе ЧМ впервые за 24 года.