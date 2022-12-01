Думфрис стал первым игроком ЧМ-2022 с тремя результативными действиями в одном матче

Защитник сборной Нидерландов Дензел Думфрис отметился уникальным достижением на чемпионате мира в Катаре.

В матче 1/8 финала с командой США игрок сделал две передачи и забил гол. Таким образом, он стал первым футболистом на мундиале с тремя результативными действиями в одной игре.

Встреча в Дохе на стадионе «Халифа» завершилась со счётом 3:1 в пользу европейской команды.

Сборная Нидерландов вышла в четвертьфинал турнира, где сыграет с победителем пары Аргентина — Австралия.

Ранее сообщалось, что Нидерланды в третий раз подряд добрались до четвертьфинала ЧМ.