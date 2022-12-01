Нидерланды в третий раз подряд добрались до четвертьфинала ЧМ

Сборная Нидерландов одержала победу над командой США в рамках первого раунда плей-офф чемпионата мира в Катаре.

Встреча в Дохе на стадионе «Халифа» завершилась со счётом 3:1 в пользу европейской команды.

Таким образом, подопечные Луи ван Гала в третий раз подряд вышли в 1/4 финала чемпионата мира. В 2010 году сборная Нидерландов завоевала серебро, а в 2014 — бронзу. Мундиаль в России в 2018 году команда пропустила.

Ранее сообщалось, что «Барселона» лидирует по голам своих игроков на чемпионатах мира.