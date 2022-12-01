«Барселона» лидирует по голам своих игроков на чемпионатах мира

Нападающий «Барселоны» и сборной Нидерландов Мемфис Депай забил первый гол в плей-офф чемпионата мира в Катаре.

Этот мяч стал 80-м, забитым на чемпионатах мира игроками «Барселоны». Таким образом, команда вышла на первое место в списке клубов, чьи игроки забили больше всего голов на мундиалях.

На второй позиции расположилась «Бавария» (79 голов). «Реал» — на третьей строчке (75).

В настоящий момент проходит матч первого раунда плей-офф между командами Нидерландов и США. Счёт к 63-й минуте — 2:0 в пользу европейской сборной.

Ранее сообщалось, что ФИФА рассматривает возможность повторной смены формата ЧМ-2026.