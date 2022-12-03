Marca: ФИФА рассматривает возможность повторной смены формата ЧМ-2026

Чемпионат мира по футболу 2026 года пройдёт в городах США, Канады и Мексики.

Мундиаль-2026 станет первым чемпионатом мира, в котором сыграют 48 команд.

По информации Marca, команды будут разделены на 12 групп по четыре сборных в каждой. Первые две лучшие команды, а также восемь лучших, занявшие третьи места, выйдут в плей-офф.

Изначально планировалось, что сборные будут разделены на 16 групп по три команды, 32 из которых попадут в плей-офф.

В настоящий момент чемпионат мира проходит в Катаре. Турнир стартовал 20 ноября и завершится 18 декабря.

Ранее сообщалось, что сборная США выпустила самый юный стартовый состав в матче плей-офф чемпионата мира за последние 12 лет.