Пулишич избежал серьёзной травмы и сыграет с Нидерландами в 1/8 финала ЧМ

Травма полузащитника сборной США Кристиана Пулишича, которую он получил в матче третьего тура группового этапа чемпионата мира 2022 года в Катаре с командой Ирана, оказалась несерьёзной.

Как сообщает пресс‑служба американской сборной, после встречи, прошедшей на стадионе «Эль‑Тумама» в Дохе, 24-летний американец был отправлен в больницу на медицинское обследование, но не был госпитализирован.

Полузащитнику диагностировали ушиб таза.

В ближайшее время Пулишич вернётся в расположение сборной США.

29 ноября США одержали победу над командой Ирана со счётом 1:0 и вышли в плей-офф чемпионата мира со второго места.

3 декабря американские футболисты сыграют в 1/8 финала со сборной Нидерландов.

Ранее главный тренер сборной Ирана Карлуш Кейруш поделился мнением о выступлении национальной команды на ЧМ.