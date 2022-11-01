Кейруш рассказал об атмосфере, окружавшей сборную Ирана на ЧМ в Катаре

Главный тренер сборной Ирана Карлуш Кейруш поделился мнением о выступлении национальной команды на чемпионате мира 2022 года в Катаре.

«Мы живём в мире, полном идиотизма, чепухи, лжи. Я не профессионал в делах СМИ, вам лучше знать. Но через два часа любой идиотизм, исходящий от кого угодно, на основе любой информации или из анонимных источников, становится правдой. Это печально, но мы должны извлечь из этого урок», — приводит слова Кейруша A Bola.

По словам тренера, благодаря работе, единству и беседам, его подопечные постепенно адаптировались к атмосфере на турнире.

«Игроки осознали, кто они, за кого играют и какую миссию выполняют, когда надевают футболку сборной Ирана. И я очень горжусь ими», — сказал он.

29 ноября сборная Ирана потерпела поражение от команды США со счётом 0:1 в матче третьего тура группового этапа и завершила выступления на чемпионате мира. Американцы вышли в плей-офф со второго места.

Ранее президент США Джо Байден поздравил национальную команду с победой над сборной Ирана на ЧМ.