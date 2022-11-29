Байден поздравил сборную США с победой над командой Ирана на ЧМ

Президент США Джо Байден поздравил национальную команду с победой над сборной Ирана в матче группового этапа чемпионата мира в Катаре.

«США — один, Иран — ноль! Игра окончена! Когда я беседовал с тренером и игроками, я сказал: «Вы можете это сделать». И они сделали это», — приводит слова президента США TMZ Sports.

Встреча группы B проходила на стадионе «Эль-Тумама» в Дохе и завершилась со счётом 1:0 в пользу команды Грегга Берхалтера.

Сборная США с пятью очками заняла второе место в турнирной таблице и вышла в плей-офф. Иран с тремя очками расположился на третьей строчке и покинул чемпионат мира.

Ранее сообщалось, что полузащитник сборной США Кристиан Пулишич доставлен в больницу для прохождения медицинского обследования после матча с командой Ирана.