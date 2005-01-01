Источник: Пулишич доставлен в больницу после матча с Ираном на ЧМ

Полузащитник сборной США Кристиан Пулишич доставлен в больницу для прохождения медицинского обследования после матча группового этапа чемпионата мира-2022 с командой Ирана.

Хавбек столкнулся с вратарём после забитого мяча на 38-й минуте матча и получил травму живота, сообщает журналист Бен Джейкобс в Twitter.

Встреча группы B проходила на стадионе «Эль-Тумама» в Дохе и завершилась со счётом 1:0 в пользу команды Грегга Берхалтера.

Сборная США с пятью очками заняла второе место в турнирной таблице и вышла в плей-офф. Иран с тремя очками расположился на третьей строчке и покинул чемпионат мира.

Ранее главный тренер сборной Ирана Карлуш Кейруш высказался о поражении команды от США.