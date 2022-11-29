Главный тренер сборной Ирана — о вылете с ЧМ-2022: конец мечте

Главный тренер сборной Ирана Карлуш Кейруш высказался о поражении команды от США в матче группового этапа чемпионата мира в Катаре.

«Первый тайм был за ними, второй — за нами. Но наша защита была не так хороша. Конец мечте. Теперь нам нужно подумать о следующем шаге», — цитирует Кейруша Globo.

Встреча группы B проходила на стадионе «Эль-Тумама» в Дохе и завершилась со счётом 1:0 в пользу команды Грегга Берхалтера. В составе США единственный мяч забил Кристиан Пулишич (38-я минута).

Сборная США с пятью очками заняла второе место в турнирной таблице и вышла в плей-офф. Иран с тремя очками расположился на третьей строчке и покинул чемпионат мира.

Ранее сообщалось, что полузащитник Кристиан Пулишич признан лучшим игроком матча Иран — США.