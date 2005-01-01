Пулишич признан лучшим игроком матча Иран — США

Сборная США одержала победу над национальной командой Ирана в матче третьего тура группового этапа чемпионата мира по футболу — 2022.

Полузащитник Кристиан Пулишич отметился забитым мячом на 38-й минуте.

Команда США с пятью очками заняла второе место в турнирной таблице и вышла в плей-офф. Иран с тремя очками расположился на третьей строчке и покинул чемпионат мира.

Ранее сообщалось, что нападающий Маркус Рашфорд признан лучшим игроком матча Уэльс — Англия.